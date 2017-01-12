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Polise yakalanmamak için 2. kattan atladı

Samsun’da uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranan bir kişi polise yakalanmamak için evinin 2. katındaki pencereden kendini aşağı atınca ayağı kırılıp hastanelik oldu.

Polise yakalanmamak için 2. kattan atladı

12 Ocak 2017 16:24

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu suçundan arandığı öğrenilen C.C.Ç.(25), Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmak istendi. C.C.Ç., polisin evinin kapısına geldiğini fark edince kaçmak için ikinci katın penceresinden atladı. Bu sırada sağ ayağı kırılan C.C.Ç., polisler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan C.C.Ç.’nin yapılan araştırma sonucu 3 ayrı hırsızlık olayından da arandığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen C.C.Ç. uyuşturucu suçundan ifade verip serbest kaldıktan, sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. Hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan C.C.Ç. adli işlemlerin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(Muammer Ay/İHA)

Etiketler: polis, Samsun


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