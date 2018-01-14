Polise yakalanmamak için 'Conoca' konuşmuşlar

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, son dönemlerde "aşk vaadiyle dolandırıcılık, gasp, yağma, fuhuş ve hırsızlık" olaylarının artaması nedeniyle "Cono" aşiretine mensup grupları teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Yapılan 3 aylık takip sonucunda polis 12 Ocak'ta 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere yönelik bin polisle şafak baskını düzenledi.
"6 yıldır Cono'lara operasyon yapılmıyordu"
Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın 4 ay önce göreve başladıktan sonra en çok dikkatini çeken konu "Aşk vaadiyle dolandırıcılık" konusu oldu. Yıldız, vatandaşların bu yolla dolandırılmasının önüne geçmek için "Cono" aşiretiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi.
Cono aşireti mensup gruplara yönelik olarak en son 6 yıl önce kapsamlı olarak uyuşturucu operasyonu yapılan Adana'da çok kapsamlı bir operasyon için düğmeye basıldı. Polis şafak vakti önceden belirlenen 39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyonla operasyon yaparken, havadan 1 helikopter ve 2 drone destek verdi. Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyonda gözaltına alınanların evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, aşk vaadiyle dolandırıcılıktan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.
Polis Conoca öğrendi
Çete üyelerini 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takibe alan polisler, aşiret üyelerinin polise yakalanmamak için "Conoca" olarak belirtilen bir dil geliştirip onu kullandıkları ortaya çıktı. Polis bu dili çözmek için bir süre uğraştı. Daha sonra teknik takip yapan polisler en az Conalar kadar bu dili öğrenerek onların dilini çözdü. Yapılan çözümde zanlıların kendi aralarındaki 'Cono Suç Dili' nin kelimeleri ve Türkçe karşılıkları şöyle:
Baylamak-Lapancılamak: Dolandırkak, yağlamaka
Aryalamak: Ağızını aramak
Çaltı: Mağdur
Çarlatmak: Sorun çıkarmak
Graba: Araba
Apa: İşe çıkmak, işe gitmek, kredi kartı, yoldayız
Puşka: Silah
Mok-Mık: Koymak
Manuş: Polis
Mul: Vatandaş
Zen: Kadın, bayan
Sayınlamak: Geri vermek, iade
Keriyor: Konuşuyor
Zanişleme-Canlamak: Takip etmek, kaçmak, gitmek
Lemişler: Almışlar
Çadırma: Getiren
Yeken-Yoğma: Para, deste
Arşınlamak: Kaçmak, uzaklaşmak
Celletmek: Göstermek
Keş: Hazır, nakit
Yanlatmak: Göndermek, uzaklaştırmak
Güre: Erkek
Yemetlemek: İş yapmak, düşünmek, durdurmak
Çitgerilemek: Dinlemek, kaydetmek.
"Polis duysa ne yapar"
Zanlıların polisin kendilerini dinlediğin haberi olmadığı için telefonda yaptıkları dolandırıcılık olayını birbirlerine anlattıkları ortaya çıktı. Yapılan dinlemenin birinde bir dolandırıcının telefonda "O iş tamam, parayı aldık, acaba bu konuşmaları polis duysa ne yapar" diye konuştukları ortaya çıktı.
Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya