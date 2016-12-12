Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Demre Polis Merkezi önünde meydana geldi. Karabucak Mahallesi bölgesinden süratli bir şekilde gelen 07 ZAF 62 plakalı ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yoldaki kasisten hızlı bir şekilde geçti. Yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde direlsiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan polis merkezi önünde bulunan barikata, oradan da yine merkez önündeki İlçe Emniyet Müdürü'nün makam aracına çarptı. Çarpmanın ardından çıkan ses polisi alarma geçirdi. Kazada sürücünün aracı kullanılamaz hale gelirken, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Cem Şahiner'in makam aracında maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü herhangi bir yara almazken, polis tarafından gözaltına alındı.

Suat Metin

