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Polisi alarma geçiren otomobil!

Gaziantep’te koltukları sökülmüş çalıntı otomobil polisi harekete geçirdi.

Polisi alarma geçiren otomobil!

26 Aralık 2016 15:52

Olay, bugün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi 1 Nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak girişinde uygunsuz park edilen otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri plakadan aracın sahibine ulaştı. Olay yerine gelen otomobil sahibi Orhan Tamer, oto galerici olduğunu ve aracın kendisine ait olduğunu belirterek, “Bu araç bana ait, aracın bakım ve temizliği için koltuklarını söktük. Gece aracımız, sanayiden çalındığını öğrendik. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Bugün ise polis ekipleri bani arayarak aracımın bulunduğu bilgisini verdi. Ben de şimdi geldim aracın bana ait olduğunu tespit ettim’’ dedi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, aracın etrafında güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Dedektör köpek Gece ile araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri otomobilde herhangi bir tehlike unsuruna rastlamadı.

(İHA)

Etiketler: dedektör köpek, Gaziantep


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