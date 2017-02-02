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Polisi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de, bir vatandaşı ve kendisini yakalamak isteyen polisi bıçaklayan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.


02 Şubat 2017 17:10

Alınan bilgiye göre, Deliklitaş mahallesine giden polis ekipleri, İ.O. (26) isimli şahsın göğüs bölgesinden bıçakla yaralanmış olduğu görülerek şahsı ambulansla Devlet Hastanesine sevk etti. Şüphelilerin iki kişi oldukları ve olay yerinden kaçarak Eski Otogar civarından hatlı minibüse bindikleri bilgisinin alınması üzerine, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri minibüsün geçeceği güzergah üzerinde tedbir aldı. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu minibüsü Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak üzerinde iken durduran polis ekipleri, araç içindeki iki şüpheliyi gözaltına alınmak istedi. Bu sırada şüphelilerden G. G. (23) cebinden çıkardığı bıçağı görevlilere doğru savurunca, Motosikletli Polis Timinde görevli bir polis memuru sağ karın boşluğundan bıçaklanmak suretiyle ağır yaralandı. Şüphelilerden S.K. ve olay esnasında elinde tuttuğu bıçağı bırakmamakta direnen şüpheli G.G. olayda kullandığı bıçak ile birlikte yakalandı.

Şüpheli G.G.‘nin bıçakla yaraladığı İ.O. ve polis memuru hayati tehlike kaydıyla hastanenin genel cerrahi servisinde tedavilerine başlanırken, şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K., serbest bırakıldı. 

Etiketler: Polisi bıçaklayan şüpheli


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