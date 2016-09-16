Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesinde bulunan Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bugün saat 11:30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere Adana Havalimanı'na gelen B.Y. isimli şahsın kimliğinden şüphelendi. Kimlik üzerinde yapılan incelemede zanlının gerçek isminin Z.Ö. olduğu B.Y.'nin kimliğini alarak üzerine kendi fotoğrafını yerleştirdiği ortaya çıktı. Polis zanlının Uyap ve GBT sorgusunda silahlı bölücü terör örgütü PKK üyesi olmaktan arandığını tespit etti. Ayrıca zanlının Muş'un Malazgirt ilçesinde yaklaşık bir ay önce bir polis memurunu bıçaklayarak ağır yaralandığı bu suçtan da arandığı belirlendi. Zanlının ilk ifadesinde başkasına ait kimliği İstanbul'da aldığını, kendine uyarlayıp Adana'ya geldiğini buradan da KKTC'ye gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Zanlı terörle mücadele şube müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.

Fatih Keçe