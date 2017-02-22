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Polisi gören kablo hırsızı bagaja saklandı

Malatya’da kablo hırsızlığı yapan iki kişi polisi görünce kaçmaya başladı. 1 hırsızın da bagaja saklandığı olayda polis kovalamaca sonucu 2 şüpheliyi de yakaladı.


22 Şubat 2017 13:20

Olay, gece yarısı Ergenekon Köprüsü yakınlarında yaşandı. 2 şüphelinin kablo hırsızlığı yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polisi gören şüpheliler araçla kaçmaya başlayınca kısa süreli kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda hızla kaçmaya çalışan şüpheliler Viraj kavşağında yakalandı. Aracı kullanan H.G. etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken polis araçta inceleme yaptı. Aracın bagajını açan polis diğer şüpheli M.Y.A.’yı da yakaladı. Yaşı küçük olan M.Y.A.’nın polisi görünce araca binmeye fırsat bulamadığı ve kendisini bagaja sakladığı öğrenildi.

Araçta hırsızlıkta kullanılan malzemeler de ele geçirilirken 2 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Cahit Özçelik

Etiketler: hırsız, Malatya, polis


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