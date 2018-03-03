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Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı

Sivas’ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan sürücü, polisi görünce otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı.

Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı

03 Mart 2018 23:53

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 22.00 sıralarında Çiçekli Mahallesi Çiçekli Caddesi üzerinde meydana geldi. V. A. yönetimindeki 58 BP 884 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 16 HAL 01 plakalı araçla çarpıştı. Kazada C.A, E.A, K.A. ve İ.F.A. hafif yaralandı. 16 HAL 01 plakalı aracın sürücüsü, olay yerine gelen polisleri görünce aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

V.A. adlı sürücü, diğer aracın kırmızı ışıkta geçtiğini ve süratli olduğunu iddia ederek, “Aracın içerisinde ailem vardı. Eğer hava yastıkları açılmasaydı Rabbim korusun gitmiştik. Ailemin hepsi yaralı ve hastaneye kaldırıldı. Aracın sürücüsü araçtan çıkıp yanıma geldi. Bir şeyler söylemek istedi. O sırada polis aracını görünce kaçıp gitti. Şuan aracın sürücüsü yok” dedi.
Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.  

Onur Erden - Veysel Korkmaz

Etiketler: Sivas

 

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