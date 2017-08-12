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Polisi görünce sahte parayı yutmak istedi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri polisi karşısında görünce sahte paraları yutmaya çalıştı.

Polisi görünce sahte parayı yutmak istedi

12 Ağustos 2017 20:39

Edinilen bilgiye göre, Fethiye çarşı merkezinde üç ayrı iş yerine sahte 100 lira ile alışveriş yapıldığı ihbarını alan Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede geniş çaplı çalışma başlattı.

Sahte paraların verildiği iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler 3 şüphelinin kullandığı otomobili tespit etti. Çalışma başlatan KOM ekipleri, Taşyaka Mahallesi Muğla makası mevkisinde park halinde olan otomobildeki İ.B (37), C.K. (27) ile B.B. (17) gözaltına alındı. Gözaltı sırasında şüphelilerden 17 yaşındaki B.B’nin yanında bulunan 2 ayrı sahte 100 liralık banknotu yutmak istediği kaydedildi.

İncelenen kamera kayıtlarında ise işyerlerine yaşı küçük olan B’nin girdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Murat Yalçın
 

Etiketler: muğla, polis, sahte para


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