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Polisi görünce silahı atan şahıs ihbar sonucu yakalandı

Samsun'da uygulama yapan polisi içinde bulunduğu otomobilden görünce üzerindeki silahı atan şahıs, vatandaşın ihbarı üzerine yakalandı. Polis aynı araçta bir kişinin üzerinde de 1 adet daha ruhsatsız silah ele geçirdi.


27 Eylül 2016 14:19

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ekipleri, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde uygulama yaparken, polisi fark eden otomobilde bulunan bir kişi üzerindeki tabancayı orta refüje attı. Polis söz konusu otomobili durdurdu ve yaptığı aramada araçta bulunan 22 yaşındaki B.Y.'nin üzerinden 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirdi. Vatandaşlar polisin durduğu otomobilden uygulama noktasının ilerisinde araçtan bir şeyler attıklarını 115 Polis İmdat Hattı'na ihbar etmeleri üzerine, ekipler yaptıkları aramada 1 adet daha tabanca ele geçirdiler. Olayla ilgili Ü.O.(23), silahın kendisine ati olduğunu iddia ederek polise teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun


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