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Polisi görünce uyuşturucu hapları poşetiyle birlikte yuttu

Adana'da polis ekiplerini görünce paniğe kapılıp cebindeki bir poşet uyuşturucu hapı yutan genç, gözaltına alınırken kendisini görüntüleyen gazetecileri ölümle tehdit etti. Polis tarafından kusturulan genç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisi görünce uyuşturucu hapları poşetiyle birlikte yuttu

12 Ağustos 2017 11:41

Olay, Yüreğir ilçesindeki Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde kenarında yürüyen Arda G., çevrede gezen polis ekiplerini görünce paniğe kapılarak cebindeki uyuşturucu hapları poşetiyle birlikte yuttu.

Gencin uyuşturucu satıcısı olduğunu düşünen polis ekipleri, şahsı bir süre kovaladı. Yol kenarındaki bir benzin istasyonunun tuvaletine kaçan genç kısa süre sonra gözaltına alındı. Gencin yuttuğu hapları çıkarmak ise kolay olmadı. Şahıs, uğraşlar sonucu uyuşturucu hapları poşetiyle kustu.

Gözaltına alınan genç, kustuğu hapların cinsel güç artırıcı hap olduğunu iddia ederek kendilerini görüntüleyen gazetecileri ölümle tehdit etti.

Özel bir sağlık lisesinde okuduğu öğrenilen Arda G., 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan işlem yapılarak adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli


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