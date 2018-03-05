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Polisi pompalı tüfekle yaralayan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Adana’da baskın sırasında polisi yaralayan uyuşturucu satıcısı saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Polisi pompalı tüfekle yaralayan uyuşturucu satıcısı yakalandı

05 Mart 2018 03:20

Olay, Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 Mart Pazar gece geç saatlerde polis ekipleri uyuşturucu satıcı evine baskına gittiği sırada, ev içerisinden kendilerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında bir polis memuru yakalandı. Olayı gerçekleştiren 19 yaşındaki Barış Uçar evin arka penceresinden kaçtı. Uçar daha sonra Sinanpaşa Mahallesi’nde eniştesinin evine sığındı. Polis ekipleri arama çalışmaları sırasında Uçar’ın saklandığı yeri tespit etti. Sonra Seyhan Araştırma ekipleri şahsın sakladığı yere operasyon düzenleyerek şahsı etkisiz hale getirdi. 

Şahıs Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye
 

 

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