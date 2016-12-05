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Polisi şehit eden PKK yandaşı adliyeye sevk edildi

Adana'da korsan gösteri sırasında tabanca ile ateş ettiği polisi şehit eden PKK yandaşı ile birlikte 39 zanlı adliyeye sevk edildi.

Polisi şehit eden PKK yandaşı adliyeye sevk edildi

05 Aralık 2016 14:44

6 Kasım 2016 tarihinde 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi’nde meydana gelen olayda, HDP'li milletvekillerine yönelik gerçekleştirilen operasyonu protesto etmek isteyen bölücü terör örgütü PKK yandaşları, akşam saatlerinde cadde üzerinde yolu kapatıp korsan gösteri yaptı. Polisin 'Dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen gruba, TEM, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında PKK yandaşları tarafından ateş edilen tabancadan çıkan mermi ile çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli ağır yaralandı. Silah arkadaşları tarafından güvenli bir bölgeye alınan polis, çağrılan ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hemen ameliyata alınan polis, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Olaydan hemen sonra polis helikopter destekli operasyon yaptı. Operasyonlarda polisi şehit eden tabancayı "Saddam" kod adlı Sedat Ş. isimli bir şahsın kullandığı belirlendi. Polis ayrıca olaya 12'si çocuk 38 kişinin katıldığını belirledi. Polis bu tespitlerin ardından korsan gösteriyi organize eden, polisin şehit edilmesini planlayan, korsan gösteriye katılan ve tabancayı kullananların yakalanması için 24 Kasım günü şafak vakti operasyon başlattı. Polis eş zamanlı olarak 40 adrese girerek 39 PKK yandaşını gözaltına aldı. 

Emniyete götürülen zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis adliye arkasında geniş güvenlik önlemleri alıp trafiği kapattı. Polisi şehit eden Sedat Ş. zırhlı araçla çelik yelek giydirerek adliyeye getirildi. Diğer 38 zanlı ise çevik kuvvet otobüsüyle adliyeye getirilerek içeri alındı. Savcılığa çıkartılan zanlıların sorgusu başladı. 

Fatih Keçe


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