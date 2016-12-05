Geçtiğimiz 6 Kasım tarihinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi’nde HDP’li milletvekillerine yönelik gerçekleştirilen operasyonu protesto etmek isteyen bölücü terör örgütü PKK yandaşları, akşam saatlerinde cadde üzerinde yolu kapatıp korsan gösteri yaptı. Polisin 'Dağılın’ uyarılarına aldırış etmeyen gruba Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında PKK yandaşları tarafından çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli şehit edildi. Polis, olayın ardından korsan gösteriyi organize eden, polisin şehit edilmesini planlayan, korsan gösteriye katılan ve tabancayı kullananların yakalanması için 24 Kasım günü şafak vakti operasyon başlattı. Polis eş zamanlı olarak 40 adrese yapılan operasyonda 42 PKK yandaşını gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlılar, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 42 zanlıdan aralarında ‘Saddam’ lakaplı Sedat Şimşek’in de bulunduğu 16 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların adliye çıkışında çevik kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Süleyman Cenk İdaye - Umutcan İşledici