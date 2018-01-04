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Polisi yaralayan iki zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir polis memurunu yaralayan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Polisi yaralayan iki zanlı adliyeye sevk edildi

04 Ocak 2018 15:25
Polisi yaralayan iki zanlı adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Olay, dün Osmangazi'ye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık izniyle uyuşturucu operasyonu için arama çalışmaları yaptıkları sırada Ümit U. (31) ile Okan U. (18) bu duruma itiraz etti. 2 şüphelinin iş yerindeki pompalı tüfek ve silahla polise ateş açması sonucunda polis memuru V.Ç. yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, polisin havaya uyarı ateşi açmasının ardından teslim oldu.
İki zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan

Etiketler: bursa, zanlı

 

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