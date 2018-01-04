Polisi yaralayan kardeşler serbest bırakıldı

Olay, dün Osmangazi'ye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık izniyle uyuşturucu operasyonu için arama yaptıkları sırada, Ümit U. (31) ile O.U. (18) buna itiraz etti. 2 şüphelinin iş yerindeki pompalı tüfek ve silahla ateş açması sonucunda polis memuru V.Ç. yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, polisin havaya uyarı ateşi açmasının ardından teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.