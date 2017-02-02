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Polisin alkollü sürücüyle imtihanı

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Polise zor anlar yaşatan sürücünün 364 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisin alkollü sürücüyle imtihanı

02 Şubat 2017 00:18
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı - Tıkla İzle

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriyede bulunan sivil plakalı polis ekibi, yolda zikzak çizen bir aracı fark etti. Sürücüye 'dur' ihtarında bulunan polis ekibi, kaçmaya başlayan sürücünün peşine düştü. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamacanın ardından bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Ziraat Caddesi’nde devam eden kovalamaca sırasında otomobil iki polis ekibi tarafından kıstırıldı. Alkollü olduğu anlaşılan otomobil sürücüsü İ.İ. (46), vitesin yanında alkol dolu bardağıyla yakalandı. Polis ekiplerince araçtan indirilen sürücü zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekerken, polise de zor anlar yaşattı.

Aracı kendisinin kullanmadığını söyledi
Otomobil sürücüsü, direksiyon başında yakalanmasına rağmen polise aracı kendisinin kullanmadığını söyleyerek, alkolmetre cihazına üflemek istemedi. Sürücü, uzun süre alkolmetreyi üflememek için direndi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından alkollü sürücü, alkolmetreyi üfledi. 364 promil alkollü çıkan sürücü, bu kez de evraklara imza atmayarak polise zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin bir saati aşkın çabalarının ardından işlemleri yapılan alkollü sürücü, yasal alkol sınırını aştığı için asayiş ekipleri tarafından Aksaray Devlet Hastanesine götürüldü. Alınan sağlık raporunun ardından polis merkezine götürülen sürücü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Otomobil ise, araçta yolcu olarak bulunan ve alkollü olmayan arkadaşına teslim edildi. 

Yasin Can


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