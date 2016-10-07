Olay, dün gece merkez Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan Dabaoğlu 1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekiplerince ilçenin bazı cadde ve sokaklarında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Polis, arama tarama faaliyeti sırasında bir metruk binaya girdi. Burada patlatılmaya hazırlanmış iki adet tüp ve bidonlar içerisinde amonyum nitrat buldu. Bomba imha uzmanları tarafından kontrol edilen tüpler ve bidonlar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis, patlatılmaya hazır iki adet tüpü ve bidonlar içerisindeki amonyum nitratı hazırlayan kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Burak Emek