Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir çevreyolu Vali Hanefi Demirkol Tesisleri civarındaki topraklık alanda kazı yapan R.G. (35) isimli şahsın durumundan şüphelenerek izlemeye aldı. Bir süre izleme yapan ekipler, R.G.’nin yer altından kablo çıkarttığını görünce harekete geçti. Zanlının, Eskişehirspor Kulübü Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne yer altından giden elektrik, telefon ve internet kablolarını yer yüzüne çıkarttığı tespit edildi. Gözaltına alınan R.G.’nin üstünden kablo kesmekte kullanılan makas ele geçirildi.

Zanlının daha önceden de hırsızlık olaylarıyla alakalı suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.



Kadir Çetin

