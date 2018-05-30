Polisin dikkati yaşlı adamın 100 bin lirasını kurtardı

Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Süleyman Ö.'yü telefon aracılığıyla arayan şahıs, kendisini polis olarak tanıttı. Şahıs yaşlı adama, "Terör örgütü ile bağlantınız olduğu tespit edilmiştir. Bundan kurtulabilmeniz için vereceğimiz hesap numarasına 100 bin lira yatırmanız lazım" diyerek bir hesap numarası verdi. Bunun üzerine yaşlı adam, Yunus Emre Caddesi'ndeki bir banka şubesine giderek söylenen miktarda parayı çekti. Elinde para dolu poşetle caddeye çıkan Süleyman Ö.'nün telaşlı hali, civarda devriye halindeki polis ekiplerini şüphelendirdi. Ekipler, yaşlı adamın yanına giderek durumunu sorduklarında Süleyman Ö.'nün şahıslarca dolandırılmaya çalışıldığını belirledi. Dolandırılmaktan polisin dikkati sayesinde son anda kurtulan Süleyman Ö. emniyet güçlerine teşekkür etti.

Polis ekipleri, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.