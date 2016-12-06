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Polisin dikkatinden kaçmadı

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine yapılan üst araması yapılan şahısta bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.


06 Aralık 2016 15:31

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesinde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketleri tespit edilen 4 kişiyi durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında şahısların birinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.
Diğer taraftan bir ihbar üzerine M.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada 40 gram sigaraya sarılmış esrar ele geçirildi. M.Y. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken hakkında adli işlem başlatıldı.
 

İsmet Cep
 


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