Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı Yunus Polisleri, içerisinde 3 şahsın bulunduğu 07 YIB 07 plakalı otomobilin sürücüsünü durması konusunda uyardı. Polisin dur ihtarına uymayan araç içerisindeki şüpheli şahıslar ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacada araç içerisinde bulunan 2 kişi Kışla Mahallesi 41’inci Sokakta araçtan inerek ara sokaklara kaçmaya başladı. Kaçan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisin kaçan şahısların güzergahında yaptığı aramada şahıslar tarafından atıldığı tespit edilen extacy hap ele geçirildi.

500 adet extacy hap ele geçirildi

Diğer taraftan polis ekipleri kaçan aracı takip etmeye başladı. Bir süre gözden kaybolan araç, daha sonra terk edilmiş halde Kışla Mahallesi 48’inci Sokakta bulundu. Polis ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan aramada da extacy hap ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda toplamda 500 adet extacy hapı ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürülürken, kaçan bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Ertuğrul Gün