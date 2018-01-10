Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçla kovalamaca yaşandı

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, 46 LF 704 plakalı hafif ticari araçtan şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçla, polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinden kaçan henüz kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü Kemalpaşa Mahallesi Şehit Kemal Özcan Sokak'ta araçtan inerek yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Terk edilen araç ise ekipler tarafından otoparka çektirildi

Olayla ilgili inceleme sürüyor.