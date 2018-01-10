Diğer
Kategoriler

Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçla kovalamaca yaşandı

Samsun’un Bafra ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçınca, kovalamaca yaşandı.

Polisin dur ihtarına uymayan araçla kovalamaca yaşandı

10 Ocak 2018 08:01

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, 46 LF 704 plakalı hafif ticari araçtan şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçla, polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinden kaçan henüz kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü Kemalpaşa Mahallesi Şehit Kemal Özcan Sokak'ta araçtan inerek yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Terk edilen araç ise ekipler tarafından otoparka çektirildi
Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç