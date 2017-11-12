Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü takla attı

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (16) iki ay önce trafikten çekme belgeli aldığı otomobil ile Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesi’nden şehir merkezine gezmek için geldi. Sedirler Caddesi üzerinde plakasız otomobili fark eden polis ekipleri, defalarca “dur“ ihtarında bulundu.

Sürücünün dur ihtarına uymaması sonucu kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalama sırasında sürücü H.A. cadde üzerindeki virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Takla atan araçta bulunan sürücü H.A. kazadan yara almadan kurtulurken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekiplerinden kaçan sürücü gözaltına alınırken, sürücüye 2 bin 490 lira para cezası kesildi.

İbrahim Yetkin

