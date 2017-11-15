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Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara’da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında gerçekleşen kovalamacada şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi.

Polisin Dur ihtarına uymayan şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi

15 Kasım 2017 03:37

Olay, gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; durumundan şüphelendikleri araçlar üzerine uygulama yapan polis ekipleri, sürücü koltuğunda uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.B.’nin bulunduğu 06 AEZ 237 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan S.B. aracıyla kaçmaya başladı.

Şüpheli aracın peşine düşen polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Şahısın polisin ikazlarını dikkate almaması sonucu polis ekipleri araca ateş açmaya başladı. Kovalamaca, Murat Mahallesi Yavuzevler Sokak üzerinde son buldu. Vurularak etkisiz hale getirilen S.B.’nin kullandığı otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

Daha sonra olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde S.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, S.B.’nin cansız bedeni ve araç üzerinde incelemelerde bulundu. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, dedektör köpek eşliğinde araç üzerinde arama yaptı. S.B.’nin cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırıldı.
Olay hakkında soruşturma sürüyor. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: ankara, dur ihtarı, Vurarak öldürdü

 

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