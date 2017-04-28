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Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattıktan sonra mahalle arasında kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü aracının muayenesi olmadığı için kaçtığını iddia etti.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattı

28 Nisan 2017 07:40
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çağrı A.’ kullandığı 01 BG 468 plakalı otomobiliyle Barajyolu Bulvarı üzerinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Çağrı A. polisten kaçmaya çalıştığı sırada trafik kurallarının ihlal etmesini yanı sıra tehlikeli araç kullanarak kendisini kovalayan polis ekiplerinin hayatını tehlikeye soktu.

Barajyolu Bulvarı’ndan kaçmaya başlayan Çağrı A., Abdi İpekçi Caddesi’ne doğru yol aldı. Daha sonra Kıyıboyu Caddesine çıkarak ara sokaklarda izini kaybettirmek isterken, Mithatpaşa Mahallesi 58167 sokakta polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polislerin aracı yakalanması üzerine araçtan indirilen sürücü Çağrı A. ve Duran Gülen, araçta bulunan 2 kadınla yemeğe çıktılarını söylerken, aracın muayenesi olmadığı için kaçtıklarını ileri sürdü. Sürücü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, araçta bulunan kadınları gazetecilerin kendilerinin çekmesi üzerine, çekme diyerek tepki gösterirken, hepimizin ailesi var. Haberi görürsem şikayette bulanacaklarını ifade ettiler. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, dur ihtarı, polis, seyhan


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