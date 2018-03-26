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Polisin durdurduğu araçtan çıkanlar şoke etti

Adana'da polisin durduğu bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca, 209 tabanca mermisi ve 51 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.

Polisin durdurduğu araçtan çıkanlar şoke etti

26 Mart 2018 12:03

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi ara sokaklarda devriye görevini yerine getirirken bir otomobil sürücüsünden şüphelendi. Polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobil durmayıp kaçtı. Polis kısa süren kovalama sonrasında otomobili durdurdu. Sürücü E.B.'nin üzerinde ve otomobilde arama yapıldı. Otomobilin farklı yerlerine saklanmış halde 4 ruhsatsız tabanca, 209 tabanca mermisi, 51 uzun namlulu kalaşnikof marka silah mermisi ele geçirildi. 

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü. Zanlının ilk ifadesinde tabanca ve mermilerden haberi olmadığını söylediği öğrenildi.  

Fatih Keçe

 

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