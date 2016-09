Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin istikametine doğru giden bir TIR'da at olduğu ve kesime götürüldüğü ihbarını alan polis, otoyolda önlem aldı. Ekipler, bir süre sonra plakası ihbar edilen TIR'ı durdurdu. Polis, TIR'ın kasasında 35 at olduğunu belirledi. Atın sahibi olduğu ileri süren şahıs, Kars'tan Karataş'a atları satmaya getirdiğini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden satış için izni olduğunu söyleyerek belge gösterdi.

Polis tutanağı tutarak Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne bilgi verip belgenin incelenmesini talep etti. Aynı zamanda polis zabıta ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri inceleme yapılana kadar atlara el koydu. Olayla ilgili inceleme devam ederken, at sahibi 40 yıldır çobanlara ve çiftçilere at sattığını, birkaç tane at kesen şahıslar tarafından böyle rezil edildiklerini söyledi.

Fatih Keçe

ADANA