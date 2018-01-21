Diğer
Kategoriler

Polisin düşürdüğü silah karın içinde bulundu

Sivas'ta cadde kenarında içi mermi dolu şarjör görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede karın içerisinde silahta bulunurken, silahın göreve giderken düşüren polis memuruna ait olduğu tespit edildi.

Polisin düşürdüğü silah karın içinde bulundu

21 Ocak 2018 11:58

Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halfelik Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki benzinlikte çalışan işçi içi mermi dolu şarjörü gördükten sonra durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yol kenarında içi mermi dolu şarjörü buldu. Yapılan aramada şarjörün 20 metre ilerisinde de karın içerisinde silah bulundu. Daha sonra şarjörün ve silahın bulunduğu yere olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada silahın polis memuru M.Y.'ye ait olduğunu tespit etti. Polis memuru M.Y.'nin sabah benzinliğe yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne göreve giderken silahını düşürdüğü öğrenildi. Yapılan inceleme sonrası silah, polis memurunu teslim edildi. 

Veysel Korkmaz - Tolga Şardağ
 

Etiketler: kar, silah

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç