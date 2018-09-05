Polisin her yerde aradığı suç makinesi, yakalanınca Roman havası oynadı

Olay, 30 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.A. isimli vatandaşa ait bir kuyumcuya gelen A.Y. (65) ile gelini, iş yeri sahibini oyalayarak iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 5 adet altın bileziği çalarak kayıplara karıştı. Akşam saatlerinde sayım yapan iş yeri sahibi, 5 bileziğinin eksik olduğunu fark ederek kamere görüntülerini inceledi ve soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını gerçekleştiren A.Y. ile yanındaki gelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin bindiği kiralık aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, önceki gün aracın Kocaeli sınırlarına girdiğini fark etti.

11 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu öğrenildi

Aracın Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Tepetarla mevkiinde seyir halinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Durdurulan araçta bulunan A.Y. ve yanındaki F.G. (59) yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen A.Y.’nin benzer suçlardan 30’un üzerinde suç kaydının olduğu, 5 ilde gerçekleştirdiği yankesicilik olayından dolayı 20 farklı dosyadan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu ve 8 bin 100 TL adli para cezası bulunduğu öğrenildi. Diğer şüpheli F.G.’nin ise işlediği çeşitli suçlardan kaydının olduğu, A.Y. ile gelinini olay anında araçla beklediği suç işlemelerine yardım ettiği tespit edildi. İstanbul polisi tarafından yaklaşık 5 senedir her yerde arandığı, ancak bir türlü yakalanamadığı tespit edilen A.Y., ifadesinde, “Allah belamı verseydi de Kocaeli’de iş yapmasaydım. Herkes uyardı beni Kocaeli’de iş yapma diye. Kimseyi dinlemedim” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilirken Roman havası oynadı

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken A.Y.ile birlikte kuyumcudan bilezik çaldığı belirlenen gelininin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerden A.Y. adliyeye sevk edilirken polislerin arasında roman havası oynadı.

Murat Kanber

