Polisin meydan dayağı amatör kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Ekim gecesi saat 23. 30 sıralarında Yeşil Mahalle Güneş sokakta bulunan Marıl apartmanı önünde meydana geldi. İki oğlu, eşi ve kendisinin polisler tarafından meydan dayağına maruz kaldıklarını iddia eden 56 yaşındaki Zahit Yarar, olay sonrası suç duyurusunda bulunduklarını ve şikâyetçi olduklarını söyledi.

Zahit Yarar, ''Oğlum bende misafirlikteydi. Evine gitmek için eşiyle aşağıya iniyor. Aracının kapısını açıyor. Evinin balkonundan Elif Marıl, benim arabama vurdun diyor. Oğlum'da buyurun gelin arabanızda herhangi bir şey varsa yaptırayım. Ama ben sizin aracınıza vurmadım. diyor. Bayan aşağıya iniyor ve trafik polisi çağırıyorlar. Bayanın aracımın arkasına vurdu dediği polis, aracın arkasında bir şey yok diyor. Bayanda ben Üniversitede öğretim görevlisiyim ismini hatırlamadığım bir emniyet müdürü ismini söyleyip arkadaşıyım diyor. Trafik polisi daha sonra aracın etrafını gezmeye başlıyor. Bayan aracımın yan tarafında çizik var diyor. Oğlumda aracınızın yanında da neresinde çizik varsa çekin fotoğrafları, tutun tutanağınızı ben yaptırayım diyor. O arada trafik polisi aracın içine giriyor oğlumun aracının anahtarı alıyor. Oğlumda sen görevini yapmıyorsun da park halindeki aracın anahtarını niye alıyorsun dediği polisin elinden anahtarını alıyor. Poliste sen elimden anahtarı aldın diye vurmaya başlıyor. Daha sonra çok sayıda polis geldi. Güzelce bir meydan sopası attılar. Eşimi yere yıktılar. En büyük zoruma giden buydu. Orada fotoğraf çekip, tutanak tutupta gitmiyorlar. Orada güzelce bir meydan sopası attılar. Yetkilileri göreve davet ediyorum, valimizi ve emniyet müdürümüzü göreve davet ediyorum. Bunlar hakkında gerekenlerin yapılmasını istiyorum. Olay savcılığa intikal etti. Eşim, çocuğum akciğerlerinden ameliyatlı vurmayın diye bağırdığı halde onu yere yıktılar. Ters kelepçe yaptılar” dedi.

Polislerinde kendilerinden şikayetçi olduğunu hatırlatan Yarar, ''Bizim elimizde, sopa yok, bıçak yok. Ne varsa onlarda. Ortada joplar dönüyor zaten. Birbirlerine mi vurdular nasıl oldu bilemiyorum artık. Bunlar araştırılacak. Kanunlarımıza güveniyorum ben. Sonun kadar da arkasındayım” diye konuştu.

Yarar, yaşanan olay sonrası eşi Muazzez, oğulları Mevlüt ve Semih Yarar’ın aldıkları jop darbesi sonrası hastaneden darp raporu aldıklarını da söyledi.

Yasin Erdem