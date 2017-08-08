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Polisin silahından çıkan kurşun, babasını vurdu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosiklet ile ses yapanları uyaran polis memuruna, bir grup saldırdı. Bu sırada silahını almak isteyen zanlı, tetiğe dokununca çıkan kurşun polis memurunun babasını vurdu.

Polisin silahından çıkan kurşun, babasını vurdu

08 Ağustos 2017 09:58

Olay, akşam saatlerinde Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Çayırova’da görevli 13 yıllık polis memuru Murat B., yanından hızlı bir şekilde geçen iki motosikletli genci uyardı. Murat B.’nin uyarısına gençler karşılık verince kavga çıktı. Kavgaya sokakta bulunan motosikletli gençlerin arkadaşları da dahil oldu. Çıkan kavga sırasında bir kişi, polis memurunun silahını almak isterken tetiğe dokundu. Silahtan çıkan kurşun, kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışan baba Canşah B.’ye isabet etti. Ağır yaralı olarak Darıca Farabi Hastanesine kaldırılan Canşah B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlılar olayın ardından firar ederken, yakalanmaları için çalışma başlatıldı. 


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