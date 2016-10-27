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Polisin şüphesi aranan şahsı yakalattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu şahsın yoklama kaçağı ve hırsızlık malını satın almak suçundan arandığı ortaya çıkarken elindeki poşette ise 639 paket bandrolsüzve 4 bin adet tek dal kaçak sigara ele geçirildi.


27 Ekim 2016 13:40

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekipler, bugün saat 09.30 sıralarında, Örnekköy Semti 1671 Sokakta, durumunda şüphelenilen ve elinde siyah büyük poşet olan erkek şahsı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın İrfan E. olduğu, yoklama kaçağı ve hırsızlık malı malzemeyi satın almak suçundan arandığı tespit edildi. Öte yandan şahsın elindeki büyük poşetlerde 639 paket bandrolsüz sigara ve 4 bin adet tek dal kaçak sigara ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Karşıyaka Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs İrfan E., işlemlerinin yapılması için Örnekköy Polis Merkezi'ne teslim edildi.
 

Atakan Şen
 


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