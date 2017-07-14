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Polisin takibi sonucu ele geçirildi: Tam 11 ton!

Denizli’de, polisin takibe aldığı kamyonda 11 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polisin takibi sonucu ele geçirildi: Tam 11 ton!

14 Temmuz 2017 14:47

Denizli’nin Sarayköy ilçesi istikametine bir tırın kaçak yakıt taşıdığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında seyir halinde olan kamyon ilçeye varmadan durdurularak arama yapıldı. Aramada, aracın kasasında bulunan depolarda 11 ton 50 litre kaçak akaryakıta el kondu.

Ekipler ayrıca, kentte faaliyet gösteren tütün ve tütün mamulleri satışı yapan 3 ayrı iş yeri, 1 ikamet ve 1 araçta arama yaptı. Aramalar sonucunda çok sayıda kaçak sigara, sarma sigara, elektronik sigara likiti ve atomizeri, elektronik sigara bataryası ile yaklaşık 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.


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