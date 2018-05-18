Polisin uyuşturucu operasyonunda pitbull dehşeti

Torbalı İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri belirledikleri eve operasyon düzenlemek üzere hareket geçti. Emniyet güçlerini karşısında gören uyuşturucu sattığı ve kullandığı İddia edilen İ.G. isimli şahıs, polislerin eve girmesine izin vermedi. İ.G. adlı zanlı hemen pitbull cinsi köpeğini devreye soktu ve köpeğini polislere saldırttı. Köpeğin ısırarak saldırdığı bir polis memuru yaralanırken, bir başka polis memuru tarafından da saldırıyı yapan köpek silahla vurularak öldürüldü.

Olay sonucu İ.G. gözaltına alınırken, polis hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda İ.G.'nin babasının İzmir Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.