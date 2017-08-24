Polisin yakaladığı şahıs kazaya neden oldu: 1'i polis 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Caddesi Pirin mevkiinde uygulama noktasına girmemek için dönüş yapan motosiklet daha sonra uygulama noktası yakınlarına park edildi. Motosikleti fark eden Polis Memuru Mustafa K., sessiz bir şekilde motosiklete yaklaşarak motosikleti ve motosiklet sürücüsü olan A.O.B’yi yakaladı. Polis memuru yakaladığı şahısla birlikte şahsa ait motosiklete bindi. Şahsın motosikletini kullanan Polis Memuru Mustafa K., şahsıda arkasına bindirerek uygulama noktasına doğru götürmeye çalıştı.

Kullandığı motosikletle uygulama noktasına varmak üzere olan polis memuru Mustafa K., arkasında bulunan A.O.B.’nin motosikletin dengesini bozması sonucu motosiklet devrilerek takla atmaya başladı. Motosikletin takla atması sonucu motosikleti kullanan Polis Memuru Mustafa K.,ile hem uygulamadan kaçan hem de motosikletin dengesini bozarak kazaya neden olan A.O.B., yaralandı. Polis memuru Mustafa K., kanlar içerisinde yere yığılırken A.O.B. ise motosikleti alarak yaralı şekilde olay yerinden hızla kaçtı. Meslektaşlarının yardımına koştuğu Mustafa K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde A.O.B. ise Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yaralı şekilde yakalandı. Gözaltına alınan A.O.B., ambulansla hastaneye getirilip tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan A.O.B., daha sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Uygulamadan kaçan ve kazaya neden olan şahsın ehliyetsizlikten ve kullandığı motosikletin tescilinin bulunmamasından dolayı uygulamadan kaçtığı daha sonra ise kazaya neden olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

