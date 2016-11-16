Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Polisiz diyerek girdikleri Suriyeli ailenin evinden 5 kilo altın çaldılar

Polisiz diyerek girdikleri Suriyeli ailenin evinden 5 kilo altın çaldılar

Bahçelievler’de kendilerine polis süsü veren şüpheli şahıslar Suriyeli bir ailenin oturduğu evden iddiaya göre 5 kilo altını alarak kayıplara karıştı.

Polisiz diyerek girdikleri Suriyeli ailenin evinden 5 kilo altın çaldılar

16 Kasım 2016 07:23
Polisiz diyerek girdikleri Suriyeli ailenin evinden 5 kilo altın çaldılar - Tıkla İzle

Bahçelievler, Fevzi Çakmak Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.00 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde Suriyeli bir ailenin oturduğu apartman dairesine gelen şüpheli 4 şahıs sahte polis kimliği göstererek içeri girdi. Evlerinde arama yapacaklarını iddia eden şüpheliler Suriyeli aileyi bir oda içerisine kilitledi. Bir süre oda içerisinde kilitli kalan aile üyeleri yaşanan durumdan şüphelenerek odadan çıkmayı başardılar. Odadan çıkan vatandaşlar ev içinde bulundurdukları altınları yerinde bulamayınca soyulduklarını fark ederek sokağa çıktı. Sokağa çıkan aile üyeleri şüphelilerin bir otomobile binerek uzaklaşmaya başladığını gördü. Otomobilin peşinden koşarak şüphelileri yakalama çalışmaları başarısız oldu. Yaklaşık 5 kg altını çalan şüpheliler bir otomobille kaçarak kayıplara karıştı.

Şüphelilerin otomobille kaçtığını belirten Yasin Gül isimli vatandaş,’’ Suriye’den gelen misafirleri varmış. Suriye’den gelirken altın ve para getirmişler. 4 kişi gelerek kendilerinin polis olduğunu söylüyorlar. Bunları bir odaya kilitliyorlar. Hakkınızda ihbar var, arama yapacağız diyorlar. Arama yaparken 5 kg altın, 5 bin liraya yakında bir parayı alarak kaçıyorlar. Onlarda yaşanan durumu anlıyorlar, bağırarak aşağıya indiler. Bizde ne olduğunu anlayamadık, dillerini bilmiyoruz. Kavga ettiklerini düşündük. 27 plakalı bir otomobille kaçtıklarını gördük. Peşlerinden gittik ancak bulamadık’’ ifadelerini kullandı.

Mağdur olan ailenin bireyi olduğu öğrenilen bir vatandaş,’’ Biz evde yemek yiyorduk. Biz polisiz diyerek kimlik gösterdiler. Evde bulunan çantaları alıp gittiler. İçinde bulunan 5 kg altın ve miktar olan parayı alıp kaçtılar’’ şeklinde konuştu.

Yaşanan talihsiz olayın ardından vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Suriyeli vatandaşların ifadeleri üzerine şüphelileri yakalamak çalışma başlattı. Çevrede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin beyaz bir otomobille kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin beyaz otomobille kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken vatandaşların arabanın peşinden koştuğu görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Oğuzcan Yazar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!