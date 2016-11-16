Bahçelievler, Fevzi Çakmak Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.00 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde Suriyeli bir ailenin oturduğu apartman dairesine gelen şüpheli 4 şahıs sahte polis kimliği göstererek içeri girdi. Evlerinde arama yapacaklarını iddia eden şüpheliler Suriyeli aileyi bir oda içerisine kilitledi. Bir süre oda içerisinde kilitli kalan aile üyeleri yaşanan durumdan şüphelenerek odadan çıkmayı başardılar. Odadan çıkan vatandaşlar ev içinde bulundurdukları altınları yerinde bulamayınca soyulduklarını fark ederek sokağa çıktı. Sokağa çıkan aile üyeleri şüphelilerin bir otomobile binerek uzaklaşmaya başladığını gördü. Otomobilin peşinden koşarak şüphelileri yakalama çalışmaları başarısız oldu. Yaklaşık 5 kg altını çalan şüpheliler bir otomobille kaçarak kayıplara karıştı.

Şüphelilerin otomobille kaçtığını belirten Yasin Gül isimli vatandaş,’’ Suriye’den gelen misafirleri varmış. Suriye’den gelirken altın ve para getirmişler. 4 kişi gelerek kendilerinin polis olduğunu söylüyorlar. Bunları bir odaya kilitliyorlar. Hakkınızda ihbar var, arama yapacağız diyorlar. Arama yaparken 5 kg altın, 5 bin liraya yakında bir parayı alarak kaçıyorlar. Onlarda yaşanan durumu anlıyorlar, bağırarak aşağıya indiler. Bizde ne olduğunu anlayamadık, dillerini bilmiyoruz. Kavga ettiklerini düşündük. 27 plakalı bir otomobille kaçtıklarını gördük. Peşlerinden gittik ancak bulamadık’’ ifadelerini kullandı.

Mağdur olan ailenin bireyi olduğu öğrenilen bir vatandaş,’’ Biz evde yemek yiyorduk. Biz polisiz diyerek kimlik gösterdiler. Evde bulunan çantaları alıp gittiler. İçinde bulunan 5 kg altın ve miktar olan parayı alıp kaçtılar’’ şeklinde konuştu.

Yaşanan talihsiz olayın ardından vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Suriyeli vatandaşların ifadeleri üzerine şüphelileri yakalamak çalışma başlattı. Çevrede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin beyaz bir otomobille kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin beyaz otomobille kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken vatandaşların arabanın peşinden koştuğu görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Oğuzcan Yazar