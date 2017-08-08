Polisler şüphelendikleri otomobilden uyuşturucu madde ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı DSİ kavşağı yakınlarında bulunan bir petrol istasyonundan yakıt alan yunus polisleri yanlarına yakıt almak için yanaşan otomobilin içerisindeki şahıslardan şüphelenerek arama yaptı. Otomobil içerisinde yapılan aramada 17 paket satışa hazır 28 gram eroin ile 1,5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan B.K. ve A.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahıs Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlanan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, vatandaşlar polis ekiplerini tebrik etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir



