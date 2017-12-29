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Polislere çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri tutuklandı

Adana'da kendisini kovalayan polislere çarpıp kaçan ve iki polisi yaralayan uyuşturucu taciri tutuklandı.

Polislere çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri tutuklandı

29 Aralık 2017 09:12

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir otomobilde E.A. (34) isimli şahsın eroin sattığı ihbarını aldı.

Şahsı yakalamak için mahallede çalışma başlatan polis, uyuşturucu satıcısının kullandığı otomobili tespit edip durdurmak isteyince zanlı polise çarpıp kaçtı.

İki polis hafif şekilde yaralanırken, kovalama sonrası zanlının kullandığı otomobili, lastiğine ateş ederek durduruldu. Gözaltına alınan E.A.'nın üst aramasında 50 gram eroin bulundu. 

Emniyetteki ifadesinde satıcı olmadığını içici olduğunu ileri süren zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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