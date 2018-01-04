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Polisleri bıçakla yaralayan doktor için rapor bekleniyor

Zonguldak'ta bıçakla polis memurlarını yaralayan doktor, cezai ehliyetinin tespiti için hastanede gözlem altında tutuluyor.

Polisleri bıçakla yaralayan doktor için rapor bekleniyor

04 Ocak 2018 15:07

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde çevreye rahatsızlık veren ve kendisine müdahale eden polis memurlarını bıçakla yaralayan doktor Y.A. cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilebilmesi için Atatürk Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyor. 10 gün gözetim altında tutulacak olan Y.A,'nin çıkacak raporun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay geçen Pazartesi Zonguldak Devlet Hastanesi Kilimli Semt Polikliniği önünde meydana geldi. İddiaya göre, elinde bıçakla dolaşan ilçede görevli Doktor 32 yaşındaki Y.A., çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis memurları Uğur G. ve Orkun D. Doktor Y.A.’yı gözaltına almaya çalıştı. Polislere direnen Doktor Y.A, polis memuru Uğur G.’nin üzerine atlayarak elindeki bıçakla sol gözünden, komirser yardımcısı Orkun D.’yi ise şakağından yaraladı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak kaçan doktor Y.A. yı yakalamak için kovalayan polis memuru Yusuf B. düşerek dizinden yaralandı. Çok sayıda polisin kovaladığı Doktor Y.A. ilçe girişinde polis ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla gözaltına alınmıştı.

Barış Doğan

Etiketler: bıçaklama, doktor, Zonguldak

 

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