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Polisleri yetiştiren FETÖ'cü akademisyenler kaçarken yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, ailesiyle yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve emniyet ayağındaki FETÖ'cüleri yetiştirdikleri iddia edilen iki FETÖ şüphelisi akademisyen operasyonla yakalandı.

Polisleri yetiştiren FETÖcü akademisyenler kaçarken yakalandı

18 Şubat 2017 13:18

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çeşme ilçesi açıklarında insan kaçakçılarına ait olduğu belirlenen bir bota durdurdu. Botta bulunan 11 kişinin Türk vatandaşı, birinin ise Suriyeli olduğu ve kişilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalıştıkları tespit edildi.

Yapılan kimlik sorgulamasında ise teknede bulunanlardan Osman D. ve Şener U.'nun, değişik yıllarda polis akademilerinde öğretim üyesi olarak görev yaptıkları ve FETÖ şüphelisi olarak yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Diğer 11 kişinin de akademisyenlerin eş ve çocukları olduğu belirtilirken, Suriye uyruklu kişininde yasa dışı geçişi organize ettiği öğrenildi. Şener U.'nun Kars Kağızman Üniversitesinde, ve Osman D.'nin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde daha önce görev yaptıkları ve ihraç edildikleri de ifade edildi. İki akademisyenin ayrıca, emniyet ayağındaki polisleri yetiştirdikleri de iddia edildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları için Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Etiketler: fetö, İzmir


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