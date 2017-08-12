Polislerin darp iddiasına emniyet müdüründen açıklama

İzmir’de, motosikletli biri tarafından taciz edildiğini öne süren 19 ve 22 yaşındaki iki genç kız, yardım istediği polisler tarafından da darp edildiğini iddia etmiş ve ardından da şikayetçi olmuştu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay hakkında soruşturma başlattıklarını belirtti. Olayı öğrenir öğrenmez hemen soruşturduklarını ifade eden Aşkın, personelin hatası varsa hukuki süreci başlatacaklarını kaydetti. Aşkın, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkması için çalışıldığını da sözlerine ekledi.

