Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ortalığı ayağa kaldırdı

Olay, Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi 62018 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NU 1839 plakalı otomobiliyle Alparslan Türkeş Bulvarı’nda polislerin dur ihtarına uymayan Ahmet Deniz Ç. (35) kaçmaya başladı. Bunun üzerine çok sayıda asayiş ekipleri şahsı kovalamayı başladı. Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan Abdi İpekçi Caddesine oradan İbo Osman Caddesi daha sonra Altun Bulvara kadar kaçan sürücü, Sümer Mahallesi 62018 sokakta bulunan evinin önünde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Polis ekiplerine zorluk çıkaran Ahmet Deniz Ç. kendisini suçsuz yere durdukları gerekçesiyle polislere “Sizden şikayetçi olacağım” dedi. Daha sonra şahsın yakınları kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırırken polis ortalığı sakinleştirdi. Trafik polislerinin kendisine uzattığı alkol metreyi üflemeyi reddeden şahıs, ailesinin ikna etmesi üzerine üfledi. 0.47 promil alkollü çıkan şahıs ehliyetini son anda kaptırmaktan kurtuldu.

Şahsa, polisin ‘dur’ ihtarına uymama, trafikte araçları tehlikeye atma, hatalı sollama ve trafik ışıklarına uymamaktan para cezası yazıldı.