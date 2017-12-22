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Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ortalığı ayağa kaldırdı

Adana’da alkol promilini aştığını zanneden bir kişi kendisine ‘dur’ ihtarı yapan polislerden kaçmaya başladı. Çok sayıda asayiş ekipleri kaçan aracın peşine düşerken şahsı evinin önünde yakaladı. Şahıs yakalanınca polislere,” Sizden şikayetçi olacağım” dedi.

Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı ayağa kaldırdı

22 Aralık 2017 06:21
Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ortalığı ayağa kaldırdı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi 62018 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NU 1839 plakalı otomobiliyle Alparslan Türkeş Bulvarı’nda polislerin dur ihtarına uymayan Ahmet Deniz Ç. (35) kaçmaya başladı. Bunun üzerine çok sayıda asayiş ekipleri şahsı kovalamayı başladı. Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan Abdi İpekçi Caddesine oradan İbo Osman Caddesi daha sonra Altun Bulvara kadar kaçan sürücü, Sümer Mahallesi 62018 sokakta bulunan evinin önünde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Polis ekiplerine zorluk çıkaran Ahmet Deniz Ç. kendisini suçsuz yere durdukları gerekçesiyle polislere “Sizden şikayetçi olacağım” dedi. Daha sonra şahsın yakınları kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırırken polis ortalığı sakinleştirdi. Trafik polislerinin kendisine uzattığı alkol metreyi üflemeyi reddeden şahıs, ailesinin ikna etmesi üzerine üfledi. 0.47 promil alkollü çıkan şahıs ehliyetini son anda kaptırmaktan kurtuldu.
Şahsa, polisin ‘dur’ ihtarına uymama, trafikte araçları tehlikeye atma, hatalı sollama ve trafik ışıklarına uymamaktan para cezası yazıldı. 

Etiketler: dur ihtarı, polis

 

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