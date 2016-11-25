Mardin Artuklu Üniversitesi'nde görev yapan ve daha önce FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve üniversiteden ihraç edilen 19 öğretim görevlisinden 11’i yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınmıştı. Gözaltı süreleri dolan 11 şahıs Mardin Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Mardin merkezli Elazığ, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında emniyet müdürlüğündeki polislerin 'imamlığını' yapan öğretim görevlilerinin de olduğu 4 kişi tutuklanırken, 7 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.