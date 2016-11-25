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Polislerin 'imamlığını' yapan 4 kişi tutuklandı

Mardin merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde daha önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) ihraç edilen ve gözaltına alınan 11 öğretim üyesinden 4'ü tutuklandı.

Polislerin imamlığını yapan 4 kişi tutuklandı

25 Kasım 2016 10:50

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde görev yapan ve daha önce FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve üniversiteden ihraç edilen 19 öğretim görevlisinden 11’i yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınmıştı. Gözaltı süreleri dolan 11 şahıs Mardin Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Mardin merkezli Elazığ, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında emniyet müdürlüğündeki polislerin 'imamlığını' yapan öğretim görevlilerinin de olduğu 4 kişi tutuklanırken, 7 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Etiketler: imam, polis


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