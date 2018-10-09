Polislerle çatışmaya giren 22 kişiden 3'ü tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kavgadan dolayı gözaltına alınan şahsa Adıyaman merkezde bulunan Yeşilyurt Polis Merkezine getirildiği sırada bir grup tarafından ateş açılmış, polisin de karşılık vermesi sonucunda 11 kişi yaralanmış, 22 kişi ise gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 22 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan 22 kişiden Cemal Önemli, Hazar Cucum ve Mesut Uçar tutuklanırken, 19 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

