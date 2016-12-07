Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kahramanmaraş Anaokulu öğrencilerini ziyaret eden polis, öğrencilere genel güvenlik konularıyla ilgili uyarılarda bulundu. Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaret öğrencilere polis desenli boyama kitabı, bilgilendirme amaçlı el broşürleri ve balonlar dağıtılmasıyla sona erdi.

Projenin içeriği ve hedefi hakkında konuşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Ferhat Yeşilyayla, “Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü olarak güvenli geleceğe minik adımlar projesi hazırladık. Bu okul öncesi çocuklarımızı ilgilendiren bir projedir. Çocuklarımıza evde, dışarıda, trafikte genel güvenlik konularıyla ilgili bilgilendirme yaptık. Çocuklarımıza yabancılarla ilgili dikkat etmesi gereken konuları anlattık. Bu arada onların dikkatini çekecek hediyeler hazırladık. Çocuklarımızın eğitimine, gelişimine katkısı olacağını düşündüğümüz projelerimiz yine devam edecek” dedi.

Çağrı Solak

Çağrı SolakKAHRAMANMARAŞ (İHA) - Çağrı SolakKAHRAMANMARAŞ (İHA) - Çağrı SolakKAHRAMANMARAŞ (İHA) - Çağrı SolakKAHRAMANMARAŞ (İHA) -