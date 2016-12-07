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Polisten anasınıfı öğrencilerine uyarı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği personeli ‘Güvenli Geleceğe Minik Adımlar’ projesi kapsamında anasınıfı öğrencilerini tanımadıkları kişilere karşı uyardı.

Polisten anasınıfı öğrencilerine uyarı

07 Aralık 2016 14:23

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kahramanmaraş Anaokulu öğrencilerini ziyaret eden polis, öğrencilere genel güvenlik konularıyla ilgili uyarılarda bulundu. Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaret öğrencilere polis desenli boyama kitabı, bilgilendirme amaçlı el broşürleri ve balonlar dağıtılmasıyla sona erdi.

Projenin içeriği ve hedefi hakkında konuşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Ferhat Yeşilyayla, “Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü olarak güvenli geleceğe minik adımlar projesi hazırladık. Bu okul öncesi çocuklarımızı ilgilendiren bir projedir. Çocuklarımıza evde, dışarıda, trafikte genel güvenlik konularıyla ilgili bilgilendirme yaptık. Çocuklarımıza yabancılarla ilgili dikkat etmesi gereken konuları anlattık. Bu arada onların dikkatini çekecek hediyeler hazırladık. Çocuklarımızın eğitimine, gelişimine katkısı olacağını düşündüğümüz projelerimiz yine devam edecek” dedi. 

Çağrı Solak 

Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) -  Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) -  Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) -  Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - 

Etiketler: Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Bü


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