Polisten asker eğlencelerine sıkı takip

30 Ekim 3 Kasım tarihleri arasındaki Kocaeli’den yaklaşık 5 bin kişi vatani görevini yapmak üzere birliklerine teslim olacak. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürekli telkin ve uyarılarına rağmen vatandaşların asker uğurlamalarında konvoylarından silahla ateş edilmesi, konvoyların trafikte tehlike arz etmesi, yol kapaması gibi olayların ardı arkası kesilmiyor. Kocaeli’nin çeşitli yerlerinde asker uğurlamaları sırasında yapılan tahkikatlarda 8 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca ile 3 pompalı tüfeğin yanı sıra 1 adet havalı tüfek ele geçirildi.

Mehmet Oğuzhan Altun

