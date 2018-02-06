Diğer
Kategoriler

Polisten 'Bitcoin' dolandırıcısına operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sanal para aracı Bitcoin ticareti yapan bir firmada görevli bir kişi, başka şahıslar adına hayali hesaplar açarak kendi çalıştığı firmayı dolandırdığı gerekçesiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ‘dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisten Bitcoin dolandırıcısına operasyon

06 Şubat 2018 20:22
Polisten 'Bitcoin' dolandırıcısına operasyon - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Türkiye'de son dönemlerin gözde yatırım aracı Bitcoin ticareti yapan 4 büyük firmadan birinin, para yatırılmadan ‘yatırılmış’ gibi gösterilerek açılan hayali hesaplar üzerinden dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Artan şikayet üzerine savcılık talimatı ile harekete geçen polis, söz konusu soruşturma kapsamında, firma çalışanı A.D.'nin mesai arkadaşlarının sistem şifrelerini hileli yöntemlerle elde ettiğini ve bu hesaplar üzerinden 2 kişiyi 1 milyon 500 bin lira teminat yatırmadan ‘yatırmış’ gibi göstererek üye yaptığını tespit etti.

Elde ettiği paraları balyalar halinde evinde saklamış

A.D.’nin daha sonra, dikkat çekmemek için çalıştığı şirketten bağımsız bilgisayarlardan girdiği iki hesapta kısa süreli ‘alım’ ve ‘satım’ yaptıktan sonra bir miktar zarar etmiş göstererek hesaplara 1 milyon 300 bin yatırdığı ve şüphelilere paraları çektirdiği belirlendi. Siber polisi, yapılan tespitlerin ardından 4 Şubat Pazar günü düzenlenen operasyonda, firma çalışanı A.D.'nin de içinde olduğu Bitcoin dolandırıcısı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

500 bin lira değerindeki lüks cipe el konuldu

Firma çalışanının adresinde yapılan aramada, 680 bin lira para ele geçirildi. Aynı operasyonda şüpheli A.D'nin, başka bir arkadaşının üzerine aldığı ve plakasını oğlunun adıyla çıkarttığı öğrenilen 500 bin lira değerindeki lüks cipe de el konuldu.

Polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan firma çalışanı A.D. tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında yakalanan diğer iki şüphelinin ise ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest kaldığı öğrenildi.

Sadık Kahraman
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç