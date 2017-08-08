Polisten esrar operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Algı Mahallesinde H.Ş. isimli şahsın evinde yüklü miktarda esrar maddesi olduğu ihbarının ardından ekipler ev ve evin müştemilatlarında arama yaptı. Yapılan aramada 5 kilo 717 gram esrar maddesi, 1 kilo 112 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas teraziyi el konuldu. H.Ş. ve F.Ş isimli şüpheliler uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldıkları adali makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekir Tosun

