Polisten film gibi operasyon...

Olay, saat 13.30 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi Gazi Mehmet Dönmez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler esnasında 06 RAY 57 plakalı hafif ticari araç ‘dur' ihtarına uymadı. Bunun üzerine ihtara uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından köşeye sıkışan şüpheli araç, önce sivil polis aracı ardından da yolda bulunan başka bir otomobile çarptı. Şüpheli araç, daha sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Araçta bulunan ve İran uyruklu olduğu belirlenen H.F. ile F.R. isimli şüphelilerin ve daha önceden de haklarında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla arandıkları belirlendi. İran uyruklu 2 şüphelinin araçlarında poşet içerisinde bulunan 500 gram eroini kovalamaca sırasında araçtan attıkları, ekiplerin de yaptıkları inceleme sonucu eroin maddesini bulduğu belirtildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ali İbileme